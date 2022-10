Il faut sauver la lune

La lune est en danger : un astéroïde menace de la détruire ! Seuls la princesse Luna et le prince Comète peuvent la sauver mais ils ont disparu... Le roi charge donc la brigade des dragons de retrouver ses enfants et d'éviter la catastrophe ! Entre hommage à Tintin et à Dune, le nouvel album des frères Souillé nous emmène dans un voyage lunaire !