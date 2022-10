Le Voleur De Feu - Dib rencontre Deleuze - est un récit qui bouscule les codes du genre - d'un genre - en proposant une A­relecture inédite de l'oeuvre protéiforme de Mohammed Dib, considéré comme l'un des plus grands écrivains algériens. Adoptant une dynamique de création poétique et politique, A­Karim Nait Ouslimane convoque une réflexion profonde sur A­l'écriture de Mohammed Dib qui permet une rencontre, A­fertile, entre l'écriture de Mohammed Dib et la pensée de Gilles A­Deleuze. Le Voleur De Feu échappe à toute rigidité A­formelle et ouvre une formidable voie d'accès à une oeuvre A­habituellement A­réputée comme étant réservée à des initiés.