Scènes ordinaires de la vie des lions

L'attachement à l'Olympique Lyonnais d'un jeune amateur de football à la fin des années 70 forme le point de départ de ce récit à la première personne. La mémoire lui sert de fil conducteur pour dire la passion populaire que l'OL suscite depuis plusieurs décennies. Au fil de cette narration mêlant autobiographie, chroniques sportives, commentaires historiques, anecdotes saillantes, le propos de l'auteur reste à la portée d'un large public en particulier quand sont exposés les liens unissant l'OL à sa ville ou les caractères de son identité propre. Souvenirs d'enfance et de gradins, portraits de joueurs et joueuses emblématiques du club, considérations émues sur la décade enchantée des années 2000, réflexions sur l'apport brésilien et la sociabilité lyonnaise, observations sur la ferveur du Derby, la course à l'Europe des Gones ou la domination mondiale des Fenottes restituent ensemble l'esprit bâtisseur d'un grand club populaire et le témoignage d'une fidélité enthousiaste au beau jeu.