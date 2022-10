Ô prends mon âme Itinéraire spirituel de sainte Thérèse de Lisieux

A l'occasion des 150 ans de sa naissance, un beau livre grand format pour découvrir ou redécouvrir la spiritualité de la petite Thérèse. - 80 textes de sainte Thérèse de Lisieux, pour prendre avec Thérèse le chemin de l'amour du Christ et approfondir le sens de la petite voie. - Plus de 30 superbes oeuvres d'art pour plonger dans l'époque de Thérèse - 8 thèmes pour mieux appréhender la pensée de sainte Thérèse : Thérèse chérie, Perdue et guérie, Brisée et relevée, Déterminée, Soldat : le tunnel, La lumière, Les ténèbres, Le Testament spirituel. - Des textes sélectionnés par Bénédicte Delelis et préfacés par Pierre-Marie Varennes. Tout le savoir-faire de Magnificat, dans un bel ouvrage anniversaire richement documenté et illustré.