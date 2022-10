" Voilà une histoire qui s'annonce délicieuse pour qui aime s'ennuyer. ", nous prévient la narratrice en ouverture de cette histoire. C'est pour mieux nous tromper : Tulipe, moine ventru et débonnaire, vit dans une communauté dirigée par le Prieur Cosmos. La vie paisible du monastère, alternant entre heure du sermon et heure de la soupe, est bientôt troublée par le défi lancé par l'Arbre à Tulipe : auras-tu le courage d'aller trouver le véritable Jardin d'Eden ? Est-ce que le Paradis dont parle Cosmos dans son sermon existe bel et bien ? Et si c'est bien le cas, quelles fleurs trouvent-t-on dans ce jardin, quels oiseaux les butinent ? Tulipe surprend son monde et se met en mouvement. Le Paradis est au bout du chemin, mais le chemin réserve de belles surprises à notre voyageur. Dans ce surprenant récit Sophie Guerrive nous fait le cadeau de faire vivre à Tulipe, L'Arbre, le caillou et tous les personnages de sa fresque Tulipe une véritable aventure. Dépaysant ses voix dans un univers médiéval dont elle maîtrise les codes, elle ajoute aux digressions poético-philosophiques de Tulipe une dimension spirituelle. Avec Eden, Sophie Guerrive est au sommet de son art.