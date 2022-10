Arena - Tome 2

Tandis que Kévin est pris à partie dans un combat de rue, Gabriel s'efforce de mettre au point une stratégie pour éviter les pertes lors du prochain affrontement. Mais une fois dans l'arène, les désaccords et la folie meurtrière de certains mettent en péril la survie du groupe. Pendant ce temps, Kaligan attend de pouvoir enfin recruter Gabriel. Depuis la mort de son dernier champion, ses créanciers commencent à s'impatienter et se montrent particulièrement agressifs pour récupérer leur argent... Le Chef Otaku et Clarity continuent de développer leur manga aux intersections de la culture coréenne et japonaise. L'univers qu'ils inventent prend de l'ampleur et pousse les personnages dans leurs retranchements.