Zozo Zombie - Tome 11

Au menu de ce volume : Zozo le zombie vit toujours des aventures étonnantes avec son ami Isamu. Et tout devient zombie dans ce volume : un distributeur automatique de jouets zombies, une console de jeu zombie, un costume de super-héros zombie, on redécouvre même les aventures de Momotaro en zombie. On apprend aussi dans ce volume que Zozo a 300 ans et qu'il va devoir, toutes les bonnes choses ayant une fin, régénérer son incroyable corps en plongeant dans un sommeil de cent ans. C'est l'heure que notre zombie préféré dise adieu à Isamu, avant de rejoindre son tombeau de repos. Alors rendez-vous dans un siècle ? !