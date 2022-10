Des livres écrits en lettres de sang ou à l'encre invisible, des grimoires minuscules ou gigantesques, reliés en peau humaine ou dans les bandelettes d'une momie, des volumes et manuscrits perdus puis retrouvés, des recueils falsifiés... Voici la collection des ouvrages les plus étranges et les plus rares jamais imprimés, tous racontés avec érudition et humour. Issu d'une famille de collectionneur, l'auteur s'est plongé avec passion dans la recherche de ces bizarreries, mythiques pour certaines, les rassemblant dans une incroyable bibliothèque imaginaire. Ouvrez ce cabinet de curiosités littéraires, et parcourez-en les étagères, vous avez entre les mains le grand livre des livres les plus fous !