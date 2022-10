Premières plongées. Vingt mille nautiques sous la mer. Vingt mille nautiques sous la mer

Le 17 octobre 1855, aux pieds de Kil-Bouroun, l'enseigne de vaisseau Camille Dore´, l'inge´nieur de premie`re classe Charles Brun et le capitaine de fre´gate Sime´on Bourgois admirent depuis le pont supe´rieur du vaisseau la De´vastation les de´ga^ts inflige´s par les canons du mastodonte flottant a` la forteresse de pierre. La guerre de Crime´e touche alors a` sa fin. Re´unis par un me^me inte´re^t pour l'innovation, les trois hommes devisent technologie et strate´gie... De leur rencontre presque fortuite va nai^tre le projet fou de construire un submersible de guerre. Ce sera le Plongeur. Mais le temps presse car, outre-Atlantique sont mene´es des expe´rimentations similaires. Ce roman, qui se lit comme un journal de bord, raconte l'aventure bien re´elle de ces pionniers tenaces, leurs espoirs, leurs de´convenues, leurs e´checs et leurs victoires jusqu'aux essais du tout premier navire sous-marin a` propulsion me´canique. Le tout au milieu de l'effervescente vitalite´ du Rochefort du XIXe sie`cle et de ses arsenaux. Et bien avant le Nautilus imaginaire de Jules Verne (1869), qui s'en inspirera. L'occasion de parler de l'Histoire des sous-marins mais aussi des aspects de technologie et d'innovation dont font preuve les Français dans ce domaine.