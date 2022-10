Les ailes ne font pas les anges - tome 3, Assa. Assa

Assa ne dit jamais non. Toujours prête à aider, elle se plie en quatre pour les autres. C'est simple, pour son entourage, Assa ressemble à un ange gardien. Rien de plus logique : c'est exactement ce qu'elle est ! Persuadée que les anges, même descendus sur Terre, ne peuvent pas tomber amoureux, la jeune femme se satisfait de regarder les êtres humains qui l'entourent vivre ce sentiment. Mais sa rencontre avec Priscillien, le petit-fils de sa voisine, remet tout en question. Le jeune homme insinue qu'elle n'aide sa grand-mère que par intérêt, et son impolitesse et son agressivité sont en train de réduire sa patience d'ange en cendres ! Il est détestable, et pourtant... Malgré elle, Assa n'est pas insensible à son charme. C'est la première fois que ça lui arrive, et ça fait une drôle de sensation dans son coeur.