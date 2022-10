Faut-il en finir avec la famille ?. Entre carcan normatif et lieu de résistance au libéralisme

Cet ouvrage a pour ambition de réintégrer le thème de la famille au sein d'une sociologie marxiste et progressiste. Alors que la famille est une réalité sociale omniprésente, ce sujet a trop longtemps été abandonné aux mouvements conservateurs voire réactionnaires. Analysant à la fois l'histoire du mouvement familiale et les politiques publiques de la famille depuis la IIIe République, ainsi que la réalité du fait familiale aujourd'hui, à travers ses mutations et ses persistances, ce livre ébranle nombre d'idées reçues et nous permet d'envisager la famille comme un des lieux stratégiques de lutte contre les forces néolibérales.