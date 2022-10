"John Sherman", publié en 1891, est le troisième livre de Yeats et sa seule incursion dans le domaine du roman. Il ne fut réédité qu'une seule fois de son vivant, en 1908, aussi est-il resté longtemps méconnu. Ce roman aux fortes résonances autobiographiques raconte l'histoire d'un jeune Irlandais oisif qui, dans une petite ville de province, vit dans la compagnie de sa mère et cherche sa voie sans savoir comment employer ses dons. Cette jeunesse heureuse et oisive est interrompue quand son riche oncle, courtier en transports maritimes à Londres, lui enjoint de venir travailler à ses côtés. Sa meilleure amie, une fille de pasteur, l'ayant vivement encouragee à accepter le poste, John Sherman s'installe à Londres avec sa mère. Son physique avantageux ne tarde pas à lui valoir les faveurs d'une riche héritière. Le voici fiancé, mais son destin est-il vraiment de s'intégrer à la bonne société victorienne ? Au terme d'un parcours initiatique qui dément l'apparence réaliste du récit, John Sherman, bien que protestant, prendra conscience que son identité d'Irlandais est inscrite au plus profond de lui.