"Les cours en visio me donnent envie de mourir, seulement personne ne veut me croire. Mon exagération supposée est perçue comme le signe de ma bonne santé mentale. On te connaît, Marion. C'est bien toi. Tu en fais toujours des caisses. Tu en rajoutes. [... ] Allez, ça va passer, arrête un peu ton char, c'est bon, c'est pas la mer à boire de faire des cours en visio, y a des pays qui sont en guerre". S'adapter, innover, télé-enseigner : Marion Honnoré, professeure de philosophie, nous raconte la "continuité pédagogique" en temps de Covid, quand la pandémie accélère la volonté de l'Education nationale de dématérialiser l'école.