Sur la sellette. Chroniques de comparutions immédiates

Comment s'exerce la Justice ordinaire ? On la connaît bien peu avant d'être passé entre ses mains. Pendant deux ans, les auteurs de cet ouvrage se sont assis dans la salle d'un tribunal pour décrypter les "comparutions immédiates" . Cette procédure, aujourd'hui généralisée à tous les délits, permet de juger une personne en vingt minutes et de l'envoyer en prison le soir même. Avec simplicité, Sur la sellette raconte et analyse la violence des peines qui s'abattent sur des pauvres, des personnes racisées et immigrées, en se situant toujours du côté de l'accusé. Préjugés, mépris et désinvolture des gens de justice apparaissent ici au grand jour.