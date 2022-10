COFFRET MARIONNETTES À DOIGTS - LES MINI-HÉROS DE LA FORÊT. Amis pour la vie !

Retrouve les mini-héros de la forêt dans de nouvelles aventures ! Un livre tout-carton qui propose quatre histoires originales mettant en scène nos petits héros. L'enfant et ses parents pourront mimer les histoires grâce aux belles marionnettes à doigts et au petit théâtre. 4 nouvelles histoires avec Juliette, Gabin, Jade et Gaston !