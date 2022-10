Les influenceuses tome 2 : le likeme challenge

Un challenge sur les réseaux ! Voici ce qui attend les 4MIES, Louise, Suka, Sacha et Charlie. Alors qu'elles avancent au fur et à mesure des défis face à Livia, leur ennemie de toujours, elles se lient d'amitié avec Samia, une fille de leur classe. Mais Samia cache de lourds secrets et a besoin de leur aide... Prises dans la compétition, les influenceuses arriveront-elles à l'aider ?