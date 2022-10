Le chant du temps inversé

Pandora, une adolescente extravertie, travaille au Chant du temps inversé, la boutique geek que tient son oncle, chez lequel elle vit pour s'y couper de sa mère trop exigeante. Elle y croise Paul, garçon timide et un peu plus jeune qu'elle. Entre eux, le courant va vite passer : mêmes références de jeux, de mangas, d'animés... et même envie de se découvrir. Mais de quoi est-il question ? D'amour ou d'amitié ? La distinction est importante, car Pandora a un copain et un passé peut-être compliqué à assumer... Entre eux, c'est une troublante et touchante relation qui va s'écrire, entre âmes et corps mis à nu... Mené par Galaad, un one-shot au romantisme moderne et intemporel, quelque part entre Bastien Vivès et Hugo Pratt. Une idylle au suspense subtil qui vous flottera longtemps à l'imaginaire...