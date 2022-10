Guitares mythiques et musiciens de légende. Portraits croisés entre six cordes et dix doigts. Portraits croisés entre six cordes et dix doigts

La relation entre le guitariste et son instrument est plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle a très souvent nourri de nombreuses légendes et, si certains voient leur guitare comme un simple outil, d'autres l'idolâtrent. Guitares mythiques et musiciens de légende relate l'histoire de près de 100 couples mythiques qui ont fait vibrer la planète par leur alchimie : Jimi Hendrix et sa Stratocaster, Robert Johnson et sa Gibson ou encore Matt Bellamy de Muse et sa guitare customisée par le luthier Mansoon. Collectionneurs maniaques, monogames passionnés ou même bricoleurs invétérés, chaque couple a son fonctionnement propre qui révèle souvent une facette cachée de l'approche artistique du guitariste. Des pionniers du rockabilly aux guitaristes contemporains, cet ouvrage fera le bonheur des passionnés de guitare et de tous les amateurs de musique.