Plusieurs dizaines d'anne?es avant la mode du T-Shirt imprime? a? la demande, Mohieddine Ellabbad imagine des T-Shirts personnalise?s et re?fe?rence?s a? la culture des jeunes e?gyptiens qui l'entourent (et qu'il voit ve?tus de T-Shirts Coca-cola et Spiderman...). Chaque illustration de l'album a la forme d'un T-Shir t imprime? d'un motif diffe?rent. Mohieddine Ellabbad explique les motifs qu'il aimerait voir sur les bustes, a? me?me le coeur de la jeunesse e?gyptienne. Pour le lecteur franc?ais, cet album devient un voyage a? la de?couverte des grandes figures politiques, chanteurs, acteurs, causes, luttes et re?fe?rences collectives de la culture e?gyptienne contemporaine. Apre?s "Le carnet du dessinateur", "Petite histoire de la calligraphique arabe" et "Dictionnaire des monstres", Le port a jauni poursuit son hommage au travail de Mohieddine Ellabbad, auteur- illustrateur-penseur majeur du monde arabe.