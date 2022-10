Troie antique (coll. pop-up historique)

"8 pop-ups scéniques vous permettront d'explorer en 3D les lieux mythologiques racontés par Homère ; vous pourrez explorer le port le plus riche d'Asie Mineure, rencontrer Hélène, la plus belle femme du monde, participer à l'arrivée de la grande flotte achéenne et au siège de 9 ans sous les murs colossaux, combattre avec les héros et les demi-dieux tels que Hector et Achille, et entrer dans la ville cachée dans le ventre du grand cheval".