AVIONS - DE LA MACHINE VOLANTE DE LÉONARD DE VINCI À L'AVION INVISIBLE

"Dans ce livre, les enfants et les adultes peuvent s'informer sur certaines des avions les plus importantes de l'histoire et découvrir comment ce moyen de transport a transformé notre monde. Des pages et des pages de faits techniques et historiques, des premiers vols des avions aux dernières inentions. Un livre avec de splendides reconstitutions en couleur par un artiste spécialisé dans les illustrations pour enfants. "