Meurtres en série à Giverny (Poche)

Une saison touristique s'achève à Giverny. Le village s'apprête à retrouver sa quiétude hivernale quand une jeune femme, un peu paumée, est retrouvée morte sur le parking face à la maison de Claude Monet. Un rien désabusé, l'inspecteur Delâttre, assisté de Danièle Raoul, sa fidèle coéquipière, tente de reconstituer le puzzle, en s'imprégnant des lieux, au gré de ses humeurs cinématographiques... Ne pas effrayer les derniers touristes, mener l'enquête discrètement. Mais les soupçons se resserrent autour de certains jardiniers travaillant dans les jardins du maître de l'impressionnisme. Et bientôt, un second corps est découvert... Les déroutantes investigations des deux policiers révèlent, par petites touches, la part d'ombre de ce petit village normand devenu célèbre, où les touristes accostent et repartent, où les habitants restent à quai, sous l'ombre déterminante de la Fondation Monet. 2. 11. 0. 0