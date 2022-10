Fraude qui peut !. Bloom face aux industriels de la pêche électrique. Bloom face aux industriels de la pêche électrique

Cette bande dessinée raconte le combat titanesque d'une petite ONG contre un puissant groupe d'industriels, au sujet d'une pratique pourtant interdite par la loi européenne : la pêche électrique. Il s'agit d'une méthode de pêche très destructrice mais très efficace et rentable. C'est pourquoi les industriels de la pêche électrique ont constitué une armée de lobbyistes qui n'ont eut de cesse d'obtenir des dérogations à cette loi, par une intense activité au sein de la commission européenne et sur le monde politique. Face à cela, l'association Bloom, fondée par Claire Nouvian et dédiée à la préservation des océans, n'a pu compter que sur sa volonté sans faille de protéger la vie marine et de faire respecter la loi. Cette bataille ardue est relatée avec beaucoup d'humour et de pédagogie, dans cette bande dessinée où l'on ne s'ennuie jamais et qui dévoile les méthodes pas toujours très légales que les industriels mettent en oeuvre pour protéger leurs intérêts, et la perméabilité des institutions politiques, nationales et européennes, face aux pressions des lobbies.