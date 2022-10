La Patrouille des Rêves

Et si vos rêves étaient le commencement de votre calvaire... Nick, psychologue clinicien, voit ses nuits tourmentées par des cauchemars de femmes mutilées et assassinées. Il décide alors de mener l'enquête, et sera bientôt embarqué dans une traque incroyable entre le monde réel et celui des rêves. Qui est ce tueur en série qui semble pouvoir aller et venir entre ces deux univers, et bafouer toutes les règles ? Quel est le lien qui les unit tous deux ? Une aventure qui conduira Nick aux confins de notre psyché et de notre univers, plus loin encore qu'aucun autre homme avant lui... Le temps est compté, la patrouille, grande gardienne des frontières de notre esprit, sera-t-elle à la hauteur ?