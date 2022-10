Almaniak 365 jours avec les anges 2023 - calendrier 1 page spiritualité par jour

Découvrez les différents anges et leurs conseils bienveillants tout au long de l'année ! 365 jours de spiritualité pour apprendre la tolérance, la remise en question, la patience, la détermination, l'amour de son prochain et se construire une vie sereine. Chaque jour, la description d'un ange. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre 2023. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages