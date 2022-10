Biscoto n°108 – Mystère au cimetière

Brrr, les cimetières, c'est vraiment assez triste et morose, et c'est bien normal. Mais c'est aussi un peu étrange. Il y a parfois des cryptes et des tombeaux impressionnants ! Et si de jour on peut s'y promener, de nuit, c'est carrément flippant ! Qui pourrait bien vouloir y fait un tour alors qu'il n'y a que la lune pour éclairer... Pour octobre, Biscoto prépare un numéro inquiétant, se met du côté du bizarre pour faire un tour au cimetière et voir quels mystères peuvent s'y cacher. Ca ne sera peut-être pas si effrayant, finalement !