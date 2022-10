Batman, la nouvelle encyclopédie / Edition augmentée

Une encyclopédie illustrée pour connaître et comprendre tout l'univers du Chevalier Noir. Ses origines, son histoire, ses plus grands combats, ses alliés, ses ennemis, ses véhicules et ses armes... De sa première apparition dans les pages de Detective Comics en 1939 jusqu'aux récents (événements de "Infinite Frontier"), cet ouvrage officiel DC comics détaille en mille et une images la longue carrière de l'homme chauve-souris.