The Girl with no soul

Iris a un secret... Elle n'a pas d'âme. Et dans un monde où règne l'Ordre, ce secret pourrait bien lui couter la vie. Car aucune âme ne peut échapper à la surveillance des Inspecteurs... Lorsqu'elle retrouve brusquement l'une des cinq parties de son âme en volant une bague à une noble, Iris comprend que son existence n'est peut-être pas aussi insignifiante qu'elle le pense. Déterminée à découvrir la vérité sur son identité et son histoire, elle va tenter de rassembler les morceaux de son âme et de sa mémoire volée. Et si elle était la clef d'un monde meilleur ?