LE MERVEILLEUX NOËL DE P'TIT LOUP

Au marché de Noël, P'tit Loup et Babiloup font un tour de manège quand soudain, leur traineau s'envole... pour atterrir au pied de la maison du Père Noël ! P'tit Loup et Babiloup sont invités à prendre le goûter et à visiter la fabrique de jouets. C'est un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! Un album avec des matières à toucher et ses surprises à chaque page.