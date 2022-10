Spirou et Fantasio - L'intégrale - Tome 17 - 2004 - 2008

Les Spirou et Fantasio de Jean-David Morvan et José Luis Munuera arrivent enfin en édition intégrale ! L'occasion de redécouvrir des titres aussi mythiques que Paris sous Seine (2004), L'Homme qui ne voulait pas mourir (2005), Spirou et Fantasio à Tokyo (2006) et Aux sources du Z (2008), albums nourris d'influences manga qui à l'époque firent réagir de nombreux fans en dépit de leurs incroyables qualités graphiques et narratives ! Pour compléter ces superbes titres, Christelle Pissavy-Yvernault propose un dossier exclusif de 50 pages, comprenant de nombreux documents et récits.