En un an, Jessica a changé. Garçon manqué aux cheveux hérissés et courts, aux épaules carrées et à l'énorme poitrine aplatie sous un survet de caillera, elle retrouve Antoine et Bozo, ses camarades de vacances qu'elle n'a pas vus depuis l'été précédent. Ensemble, ils élisent quartier général dans un bunker abandonné. A l'intérieur de cet espace clos, le petit groupe traîne, fume, se bat, s'invente des histoires, se disloque et se ressoude. Les rapports de hiérarchie et de genres se cristallisent, le monde extérieur s'impose par ses normes. Leur sexualité en ébullition complique leurs relations. L'été fini, ils auront changé et repartiront en laissant derrière eux une campagne en pleine mutation. Entre survêtements satinés, Livres dont vous êtes le héros, années Chirac, premières clopes et éveils sensuels, une chronique d'adolescence à l'os, mais où affleure à chaque instant la justesse d'une stupéfiante émotion. Camille Poulie est originaire de Picardie. Jeune auteur et réalisateur attiré par les histoires sociales, il fait preuve d'une force de propos et d'un graphisme à l'identité puissante.