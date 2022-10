Petit Poilu - Tome 27 - Tout pour moi, rien pour tous !

Dans cette nouvelle aventure, Petit Poilu va rencontrer Grignard et Bégu, deux adorables petits écureuils vivant au coeur d'une magnifique forêt nordique. Ces deux sympathiques bestioles sont très accueillantes mais, très vite, Bégu laisse transparaître les signes d'un égoïsme certain. Ce qui finit par taper sur les nerfs de notre héros au grand coeur. D'autant que Grignard, lui, vit dans la pauvreté la plus totale... Une histoire pour parler avec votre enfant du partage, de la soif de posséder, du plaisir de recevoir et de la joie de donner !