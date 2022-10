Les sentiers obscurs de Karachi

En 2002, à la sortie d'un hôtel à Karachi, un attentat à la bombe a coûté la vie à 14 personnes, dont 11 ingénieurs français travaillant à la mise au point d'un sous-marin acheté par le gouvernement pakistanais. Toutes les victimes venaient de la base nautique de Cherbourg. Vingt ans après un jeune journaliste localier, fils de l'un des ingénieurs rescapés de l'attentat, décide de mener une véritable enquête sur les coupables : les poseurs de cette bombe et leurs commanditaires. Une enquête menée par les Français a certes mis à jour les pots-de-vin ayant servis au financement de la campagne de Balladur, mais tout s'est arrêté là. Les morts et les blessés ont été abandonnés. Le jeune homme trouve à Karachi une aide auprès d'un homme droit qui a connu son père, et fidèle aux valeurs du travail bien fait et de la loyauté, mais il progresse dans une jungle de mensonges politiques avant de découvrir que la vérité de Karachi ne se trouve pas dans les journaux mais dans les poèmes que tous récitent. A l'instar de son personnage, Olivier Truc a repris l'enquête sur place et son recours à la fiction l'aide à comprendre les raisons et les coupables. Des personnages attachants et une enquête rigoureuse apportent des réponses sur les événements de Karachi, mais aussi sur les luttes de pouvoir régionales et syndicales en France. Un roman remarquable au rythme addictif.