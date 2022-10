La Belgica T02. La mélodie des glaces

Deuxième et dernière partie de l'histoire racontant la mission de la Belgica en Antarctique entre 1897 et 1899. Jean Janssen, un docker devenu, malgré-lui, passager clandestin va vivre aux côtés du Commandant Adrien de Gerlache un voyage vers l'extrême. Confronté à une traversée dangereuse, aux difficultés vécues par l'ensemble de l'équipage, à la solitude et au froid polaire, Jean trouvera un sens à sa vie. Pendant la traversée et le long hivernage, passé dans un bateau prisonnier des glaces pendant treize mois à partir de mars 1898, Jean Janssen gagne la confiance de l'équipage. Ce périple lui permettra de se laisser griser par le souffle de l'aventure, avec l'espoir de revenir à Ostende fort de cette expérience. Elke, sa petite amie, inconsolable par sa disparition soudaine, rejoint la Ligue Belge des Droits des Femmes et participe aux batailles sociales et féministes pour faire valoir les droits des travailleuses.