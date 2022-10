Une toute petite goutte de pluie

De la banquise aux nuages en passant par les lacs et les torrents, jusqu'à tomber sur nos parapluies (quand on en a un ! ), c'est un voyage insoupçonné qui attend chaque petite goutte de pluie. C'est une proposition pour les tout-petits, une invitation au voyage et à la contemplation. Une observation de la nature, ses cycles et ses interdépendances : arbres, lacs, océans, ciel, plantes, êtres vivants, tous ont besoin de cette petite goutte de pluie et, elle, a tout aussi besoin de chacun d'eux.