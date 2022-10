Une brève Histoire du Médicament

Un portrait de cet objet riche en magie, de la Préhistoire à nos jours. Une analyse de l'ascension de l'apothicaire au détriment du médecin, pour déboucher sur la prise de pouvoir des laboratoires sur le monde médical. En neuf chapitres, Luc Perino nous dresse une histoire du médicament qui commence du jardin des simples en passant par les vitamines, les poisons ou encore la révolution des germes. "Après ce saut de plusieurs millénaires sur les magies et corrélations transformées en causalités, revenons aux époques grecques et romaines où apparaissent les premières théories médicales savantes. Aucune d'elles n'empêchera jamais de voir les corrélations se muer en coutumes et se décréter en sciences. Ces transformations continuent aujourd'hui, sous nos yeux, sous les projecteurs des médias, avec la bénédiction des ministères et le silence des universités. Quant à la magie, elle a changé de nom, elle s'appelle désormais "l'effet placebo" . Eternelle poésie du médicament".