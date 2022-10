Charivari. Où es-tu papa?

Ce conte musical explore le monde des adultes à travers les yeux d'un enfant. Un portrait naïf, tendre et délicat qui convoque ces moments de la vie où le bonheur se tisse à partir de petites choses. Abel, huit ans, vit avec son papa dans une grande ville qui ressemble à un escargot. Dans son quartier, il a ses repères favoris : l'épicerie et la petite cantine. La famille qui entoure Abel rend son enfance heureuse et douce. Les weekends avec sa marraine Manue et les vacances d'été avec Mamichat se transforment en refuge. Il y est à l'abri de l'âge adulte. Abel voudrait aussi que son papa retrouve son esprit d'enfant pour éviter que le travail, les responsabilités et les tâches du quotidien ne deviennent les écueils qui le feraient sombrer dans la grisaille.