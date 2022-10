Pol Bury. Livres et écrits

Le propos de ce livre est de comprendre comment l'écriture de Pol Bury s'articule avec sa pratique artistique. Pol Bury ne mélange pas les activités plastique et littéraire. Pour lui, une sculpture est une sculpture, et un livre un livre. Dans son cas, l'écriture procède directement de la pratique de son art, qu'il traduit et transpose non pas littéralement, mais latéralement, par une invention constante dans la forme et le contenu de ses textes. Entre le caractère poétique de ses réalisations plastiques et la manière décalée dont il en use avec toutes les composantes du livre, s'instaure une circulation qui ne cesse de se renouveler. Pour le dire autrement : Pol Bury oeuvre en poète et écrit en artiste. "Cette pensée qu'il exerce comme une pratique intime, silencieuse, persistante, quotidienne, ne cesse de solliciter l'intelligence du lecteur avec laquelle elle entre en dialogue. En un mot, jamais l'on ne s'ennuie : Pol Bury a une plume féroce, drôle, précise et déconcertante. Méditative et philosophique. Désinvolte et travaillée. Etrange, décalée, déviante, inattendue, originale". (Frédérique Martin-Scherrer)