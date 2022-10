Nantes histoires des vieux caf

Découvrez ou retrouvez­­ l'histoire des vieux cafés petits ou grands, célèbres ou méconnus, et des commerces, boutiques modestes ou grands magasins dont certains sont toujours prestigieux. Un parcours en photos anciennes superbement restaurées, pour faire revivre le Nantes d'hier, parfois insolite, toujours vivant et humain. Des textes précis, truffés d'anecdotes et d'informations pour stimuler ­­­la mémoire des anciens et permettre aux plus jeunes de connaître leurs racines et de mieux apprécier une ville chargée d'histoire. Ce beau livre d'images est aussi une incitation à des promenades de découverte et à la recherche des traces d'un passé passionnant.