Rosa. ou les fantômes du passé. ou les fantômes du passé

Rosa a confié à la fin de sa vie sur son extraordinaire histoire. Cette jeune femme, issue d'une famille juive réfugiée à Limoges et persécutée par les nazis, a fait une rencontre improbable après la guerre : celle d'un jeune représentant de commerce, Jean-François, avec lequel elle a passé trente années de sa vie. Mais ce compagnon digne de Docteur Jekyll et Mister Hide s'était enrôlé pendant la guerre dans la collaboration. Par son caractère inédit et déroutant, l'histoire de Rosa est incontestablement digne d'un film. C'est ce que souligne l'écrivain et philosophe Véronique Bergen, autrice de la préface : "La musique qu'enclenche cette histoire est soeur de l'histoire de Lacombe Lucien" , le célèbre film de Louis Malle.