L'école des pieds carrés. Classes buissonnières d'un enfant du foot. Classes buissonnières d'un enfant du foot

Romain Bély doit tout ou presque au foot. S'il est devenu journaliste, c'est sans doute que le foot lui a enseigné de nombreuses disciplines : les relations internationales, la stratégie, la géographie - les drapeaux, les capitales, les équipes de 1res ou 2des divisions de nombreux pays dans le monde, les hymnes nationaux, l'esprit d'équipe, le goût du travail... Tout petit, il voyait le monde par le prisme footballistique. Devenu plus grand, il a enrichi sa culture, mais la base était déjà là ! Il est devenu journaliste à Sud Ouest et écrit sur des sujets beaucoup plus diversifiés que le sport. Malgré le foot business, la violence, la starification des joueurs, sa passion ne s'est jamais assouvie. Il faut dire qu'elle l'a aidé à retrouver ses racines, roumaines du côté de ses parents biologiques, française du côté de ses parents adoptifs. Il nous invite à partager cette passion, à revivre ses rêves d'enfants, décrivant un itinéraire sans doute commun à beaucoup d'enfants en Europe et d'ailleurs... L'ouvrage est enrichi de longs entretiens avec des acteurs du foot contemporain - joueurs, entraîneurs ou journalistes : Viorel Moldovan, Stéphane Guivarc'h, Stéphane Besnier, Jean-Michel Larqué, Gilbert Brisbois, Claude Le Roy, Edouard Cissé. Ils évoquent leur chemin personnel et racontent comment cette passion les a, eux aussi, structurés. Leurs témoignages sont insérés au fil du texte.