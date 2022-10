A l'écoute des oiseaux de mon jardin. 21 chants à découvrir. 21 chants à découvrir

Tu les entends de bon matin, quand tu es encore dans ton lit, ou quand tu joues dans le jardin... Quels sont ces oiseaux ? Un long chant flûté et harmonieux, des piaillements dans la haie, des petits cris aigus dans le sapin... Découvre l'univers fascinant des oiseaux du jardin : leurs petites habitudes, leur alimentation, leurs chants et cris... et apprends à les reconnaître. Mésange bleue, pinson des arbres, chardonneret, moineau... n'auront plus de secret pour toi !