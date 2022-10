Commonplace Book

"Ces courtes phrases apparaissent comme l'essence de sa pensée. Lovecraft arrive à y évoquer, cliniquement, des horreurs indicibles, des monstres tapis dans l'obscurité, des cités sous-marines". LIBERATION De longtemps une oeuvre culte : le tout petit carnet de notes de Lovecraft, où pendant quinze ans, de 1919 à 1934, il accumule plus de 200 projets ou sujets d'histoires, dans la folie ou l'horreur. Son atelier, son laboratoire. Et si ces notes valaient pour elles-mêmes comme nouvel art de la fiction brève, ultra-brève ? François Bon Né aux Etats-Unis en 1890 et mort en 1937, Howard Phillips Lovecraft est considéré aujourd'hui comme l'un des écrivains d'horreur et de science-fiction les plus importants du xxe siècle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par François Bon