Vivre la nuit, rêver le jour

Enfant d'une famille italienne aimante mais chaotique, jeune dragueur de Saint-Germain-des-Prés, fan d'Elvis et de John Lee Hooker, version frenchy de James Dean, dandy moustachu en smoking crème, fou de bagnoles, chasseur de sons aux verres fumés, Christophe a traversé avec élégance les époques sans jamais se démoder. Du Golf-Drouot à la salle Pleyel, du hit-parade au frisson underground, les souvenirs bruts et incandescents de l'artiste dessinent la trajectoire de la plus singulière étoile de la chanson française. Christophe (1945-2020), de son vrai nom Daniel Bevilacqua, est un auteur, compositeur, chanteur et comédien français. En pleine époque yéyé, il connaît une série de succès musicaux qui lui vaudront une grande popularité.