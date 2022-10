Lounaciel a 9 ans. Elle va vivre un rêve en Laponie finlandaise avec sa famille pendant les vacances scolaires de décembre : visite du village du Père Noël, découverte des mystérieuses aurores boréales, phénomène qui n'existe que dans le grand Nord... Sur le chemin de l'aéroport pour rentrer en France, la route verglacée provoque un accident. Ni son papa, ni sa maman, ni son petit frère Grégory ne sont touchés. Mais la petite Louna s'est violemment cogné la tête et, à la suite de ce choc, elle perd la vue ! Désormais, son renne Tornade, animal emblématique du pays, ne la quittera plus. Plus qu'un gentil doudou, offert par ses parents pendant son séjour à l'hôpital, il est son ange gardien et même un peu plus... Grâce à ses pouvoirs magiques, Lounaciel va figer l'espace-temps, parcourir le monde et aider petits et grands en difficulté...