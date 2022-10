Vendre aux executives. Le nouveau modèle de vente de valeur en B to B

+ 35%. C'est la croissance du chiffre d'affaires par commercial constatée par un éditeur de logiciels après la mise en place du modèle de vente présenté dans cet ouvrage. Les dernières évolutions significatives des méthodes de vente B to B remontent à 2010 avec The Challenger Sale et à 2012 avec le Predictable Revenue. On parle d'un temps qui a précédé l'actuelle transformation digitale. Cette dernière constitue désormais la feuille de route partagée par l'ensemble des entreprises quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent. Dans ce nouveau contexte, vendre de la "valeur" signifie, en premier lieu, vendre un changement d'approche, de logique ou de paradigme. Une telle opération suppose d'engager le plus en amont possible avec les vrais impulseurs de changement que sont les Executives. Disruptif, le modèle de vente de valeur révolutionne les approches commerciales classiques en B to B. En renouvelant la méthode qui a guidé les forces de vente depuis des décennies, il entend améliorer drastiquement les process et les performances et cibler la valeur à la source, auprès des Executives. Cet ouvrage concis et pragmatique s'appuie sur des constats de terrain et des situations vécues par l'auteur, par ses équipes et par des Executives. La méthodologie inédite permet de s'approprier la démarche tout en anticipant les points de blocage et les éventuelles objections qu'elle pourrait susciter. Les nombreux schémas et synthèses offrent une vision à 360 degrés du B to B dans un écosystème mouvant et agile. Un titre à mettre d'urgence entre les mains de votre force de vente !