Beaux villages et cités de charme de France

Une sélection des plus beaux villages de France qui font tout le charme des régions de la France métropolitaine. - Plus de 100 villages dévoilés grâce à une trentaine d'itinéraires. - Un choix de villages extraits des ouvrages déjà parus (Alsace, Bourgogne, Bretagne, Charentes, Corse, Ile-de-France, Normandie, Pays basque, Provence et Val de Loire...) de la collection à succès des "Plus beaux villages et cités de charme" des éditions Ouest-France, mais aussi de très nombreux villages, d'autres régions, mis en lumière. - Plus qu'une présentation de ces différentes localités, c'est un bon moyen de parcourir la France et de redécouvrir des richesses architecturales avec de nombreux itinéraires proposés dans le livre. - Un index permet de trouver votre prochaine destination de week-end. En couverture : Conques (Aveyron)