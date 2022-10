Complainte des Landes perdues Cycle 4 : Les Sudenne : Tome 2. Aylissa

Sobold est mort subitement. Il était le chef du clan des Greenwald et le mari d'Aylissa, la cousine de Sioban. Ses hommes sont en colère. Ils ne s'expliquent pas ce décès brutal. Il faudra toute la force de persuasion de Sioban pour les rappeler à leur devoir de fidélité vis-vis des Sudenne. Cette force, elle en aura aussi besoin pour atteindre son objectif : garantir la paix entre les clans, malgré leurs divergences. Aylissa, aussi perfide que séductrice, ne partage pas cette vision. A ses yeux, seul le pouvoir compte. Et tous les moyens sont bons pour l'obtenir. Bientôt, les événements se précipitent. Les Sacrifiés, venus des terres pourpres au-delà des landes perdues, s'apprêtent à attaquer. L'affrontement est inéluctable. Sioban devra triompher, tout comme elle devra triompher du piège du Mal, tapi en elle et toujours prêt à resurgir... Dans ce deuxième tome du quatrième cycle de La Complainte des landes perdues, Jean Dufaux et Paul Teng composent une fresque ambitieuse, entre scènes d'action spectaculaires et exploration de la psychologie, parfois tortueuse, des personnages de cette saga haute en couleur.