Shaman King - 0 - Tome 1

Les shamans relient notre monde à l'au-delà. Tous les cinq ans, ils participent au Shaman Fight. Le vainqueur de ce tournoi deviendra un dieu si puissant qu'il pourra changer le monde. Yoh, Ren, Horohoro ou encore Lyserg sont des shamans qui entreront plus tard dans la légende. Les histoires de Shaman King Zero se passent avant leur Shaman Fight et montrent la haine, les hésitations, les décisions et également les douleurs qui les ont animés...