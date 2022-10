On ne se rendra pas!

Derrière le lien charnel et irrationnel qui vous unit à un club de football, derrière les souvenirs personnels, ceux des triomphes de la bande à Richer comme la désillusion d'une descente cruelle en L2, derrière la mémoire collective du FC Sochaux-Montbéliard, rattachée à l'histoire profondément humaine d'une institution séculaire aujourd'hui malmenée, s'incarnent bien d'autres choses. Le FCSM - et à travers lui une certaine idée du football - est un miroir, celui d'une identité ouvrière chevillée à l'usine Peugeot qui jouxte le stade Bonal. Il est un combat, la résistance d'un territoire face aux griffes de la mondialisation, et dont la tribune devient le porte-voix privilégié. Il est une foi, une quasi-religion dont les outrances échappent aux païens, surpris de la violence qu'il charrie parfois. Il est une certaine idée de soi, et la vision la plus fidèle que je me fais de notre monde, dans sa beauté comme dans ses excès, et l'objet d'une passion que rien ne pourra mettre à mal.